Critica e pubblico concordi sul peggior episodio dell'intero franchise di The Walking Dead

In un curioso incrocio di dati e votazioni a pochi giorni dalla fine del 2019, IMDb ha rivelato al mondo l'episodio considerato il peggiore da pubblico e critica (concordi) dell'intero franchise televisivo di The Walking Dead, prodotto e distribuito dalla AMC e al momento in fase d'espansione multi mediatica.

Stando ai dati, si tratta di un episodio della quinta stagione dello spin-off Fear the Walking Dead, che ha riscontrato il punteggio più basso tra le puntate di tutti e due gli show, inferiore a 5.0 su IMDb. I voti degli utenti hanno determinato i 10 episodi peggiori e i dieci episodi migliori della serie di punta: il 7x06, "Swear", ha ottenuto il punteggio più basso con 5.9 di rating, mentre il 6x09, "No Way Out", è stato incoronato come migliore con un punteggio altissimo di 9.7.



Nessun episodio di Fear the Walking Dead ha invece ottenuto un punteggio di 9.0, con il finale della prima stagione, "The Good Man", che ha ricevuto il punteggio più alto dello show, pari a 8.5. Come dicevamo, invece, il penultimo episodio di Fear the Walking Dead 5, "Channel 5", si è rivelato l'episodio con il punteggio più basso dell'intero franchise, esattamente di 4.8 su 1007 votazioni totali. Comunque ben quattro episodio dello spin-off non raggiungono neanche la sufficienza, a dispetto dell'unico episodio della serie madre citato poco sopra.



E curiosamente anche la critica ha stabilito che Channel 5 è il peggior episodio di sempre del franchise di The Walking Dead, affibbiandogli uno scarso 17% di gradimento su Rotten Tomatoes.



Siete d'accordo? Vi lasciamo alla recensione del midseason finale di The Walking Dead 10.