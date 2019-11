Critical Role: The Legend of Vox Machina, nuova serie animata in arrivo su Amazon

Critical Role: The Legend of Vox Machina è la nuova serie animata che andrà a ad arricchire il catalogo di Amazon Prime Video. Si parla di 2 stagioni da 12 episodi.

Il servizio di streaming Amazon Prime Video si è assicurato i diritti per la trasmissione di Critical Role: The Legend of Vox Machina, la serie animata derivata dalla celebre web series Critical Role, con protagonisti un gruppo di giocatori di Dungeons & Dragons che si ritrovano settimanalmente per giocare.

La produzione della serie arriva dopo il grande successo della campagna di Kickstarter per trovare i fondi necessari per uno speciale animato di 22 minuti. Dopo aver raggiunto l'obiettivo prefissato nel giro di meri minuti, ed essere diventato il progetto d'animazione televisivo/cinematografico che ha ottenuto più fondi nella storia della piattaforma, si è arrivati a una cifra superiore agli 11 milioni di dollari, abbastanza per produrre almeno 10 episodi di una serie.

È qui che è entrata in gioco Amazon, ordinando altri 14 episodi, per un totale di due stagioni composte da 12 episodi ciascuna, che andrà in onda, per l'appunto, sul servizio streaming.

Secondo la sinossi riportata anche da Deadline, Critical Role: The Legend of Vox Machina "segue un gruppo di ubriaconi avventurieri di bassa lega che partono in missione per selvare il reame da terrificanti mostri e oscure forze della magia, per poi scoprire di aver trovato, nel mentre, una famiglia".

E mentre aspettiamo l'arrivo della serie, qui potete trovare le migliori novità di novembre di Amazon Prime Video.