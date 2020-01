Critics' Choice Awards 2020: trionfano Fleabag e Succession

Dopo il grande successo ottenuto ai Golden Globe 2020, Fleabag (Amazon) e Succession (HBO) si confermano rispettivamente come migliore serie comedy e drama anche alla cerimonia dei Critics' Choice Awards che si è tenuta nel corso della notte. Tra le mini-serie sono state premiate When They See Us e Fosse/Verdon.

Sempre per quanto riguarda HBO, ha trovato spazio tra le nomination anche Watchmen (snobbata invece dalla HFPA): l'opera di Damon Lindelof è stata premiata per la miglior attrice protagonista in una serie drammatica (Regina King) e per la miglior attrice non protagonista (Jean Smart). Sul fronte degli attori hanno invece trionfato Bill Hader per Barry e Jeremy Strong per Succession.

Di seguito trovate la lista completa dei Critics' Choice Award 2020 (via Deadline):

MIGLIOR SERIE DRAMMATICA

Succession

MIGLIOR ATTORE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Jeremy Strong, Succession

MIGLIOR ATTRICE IN UNA SERIE DRAMMATICA

Regina King, Watchmen

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA

Billy Crudup, The Morning Show

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE DRAMMATICA

Jean Smart, Watchmen

MIGLIORE SERIE COMEDY

Fleabag

MIGLIORE ATTORE IN UNA SERIE COMEDY

Bill Hader, Barry

MIGLIORE ATTRICE IN UNA SERIE COMEDY

Phoebe Waller-Bridge, Fleabag

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE COMEDY

Andrew Scott, Fleabag

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA SERIE COMEDY

Alex Borstein, The Marvelous Mrs. Maisel

MIGLIORE MINISERIE

When They See Us

MIGLIOR FILM TELEVISIVO

El Camino: A Breaking Bad Movie

MIGLIOR ATTORE IN UNA MINISERIE O FILM TELEVISIVO

Jharrel Jerome, When They See Us

MIGLIOR ATTRICE IN UNA MINISERIE O FILM TELEVISIVO

Michelle Williams, Fosse/Verdon

MIGLIOR ATTORE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O FILM TELEVISIVO

Stellan Skarsgård, Chernobyl

MIGLIOR ATTRICE NON PROTAGONISTA IN UNA MINISERIE O FILM TELEVISIVO

Toni Colette, Unbelievable

MIGLIORE SERIE ANIMATA

Bojack Horseman

MIGLIORE TALK SHOW (PAREGGIO)

The Late Late Show With James Corden

Late Night With Seth Meyers

Siete d'accordo con le scelte dei critici? Fateci sapere la vostra nei commenti. Nel frattempo vi rimandiamo alla nostra recensione della seconda stagione di Fleabag.