Sara Croce bollente su Instagram: gli scatti al mare della Bonas di Avanti Un Altro

E' iniziata l'estate ed anche i personaggi famosi, dopo il lungo lockdown, si stanno concedendo qualche giornata al mare. Tra questi c'è anche l'ex Madre Natura di Ciao Darwin Sara Croce, che ha approfittato del primo caldo estivo per i primi tuffi.

Il tutto è stato ovviamente documentato sul suo account ufficiale Instagram, dove vanta oltre 743mila followers. Gli scatti sono davvero mozzafiato e mostrano la giovane modella in tutto il suo splendore in barca ed in riva al mare. Sara a quanto pare è in vacanza a Capri, e si sta godendo a pieno questi giorni di relax, come mostrato anche nelle fotografie e Storie.

Sara Croce non è nuova a foto di questo tipo, ed anche in passato non ha esitato a mostrare il suo fisico scolpito, frutto di una lunga serie di allenamenti ed una dieta ferrea di cui ha spesso parlato con i follower, soprattutto durante la quarantena.

Inutile dire che gli scatti sono stati sommersi da like e commenti dei suoi fan. Sara infatti è molto seguita ed amata sui social anche grazie alla sua autoironia: qualche settimana fa infatti aveva fatto una battuta sulla sua carnagione chiara auto definita "una mozzarella". Oggi, queste nuove foto invece sprigionano amore verso Capri.