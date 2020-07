Sara Croce, chi è il fidanzato Gianmarco Fiory protagonista della foto hot

Con una foto a bordo piscina, Sara Croce ha confermato la love story con Gianmarco Fiory, con cui sta trascorrendo le vacanze tra Capri ed Ischia. Secondo quanto riferito dai più informati, la storia d'amore tra i due sarebbe cominciata già da qualche mese, mentre si parlava di un avvicinamento ad Andrea Damante.

Tra i primi a darne notizia il giornale Dagospia, che qualche giorno fa ha parlato di una passione irrefrenabile tra i due, al punto che sarebbero anche stati visti senza veli su uno scoglio.

Gianmarco Fiory è un calciatore di Capri, classe 1990, che gioca in Serie C nel Gozzano. Alle spalle vanta una notevole esperienza nelle serie minori, avendo giocato col Savona, Pavia, Juve Stabia ed Arzanese. Cresciuto nel settore giovanile della Juventus, il suo nome non è mai stato al centro di gossip o altro. Prima della foto pubblicata da Sara, che sui social è molto seguita dopo aver vestito i panni di Madre Natura di Ciao Darwin e della Bonas di Avanti Un Altro.

Qualche giorno fa Sara Croce aveva pubblicato una foto bollente a bordo piscina, che aveva immediatamente fatto il giro del web infiammando i social e scatenando i commenti dei fan che hanno apprezzato le sue curve ed il suo fisico scolpito.