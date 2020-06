Sara Croce infiamma Instagram con una foto del lato b, i fan: 'ti sogno di notte'

L'ex Madre Natura Sara Croce ha ufficialmente dato il via alla stagione estiva con una foto mozzafiato pubblicata qualche ora fa sulla propria pagina Instagram, in cui ha messo in mostra il suo fisico scolpito ed un lato b che ha fatto impazzire i fan.

La giovane modella, si è fatta ritrarre di spalle in bikini, durante un giro in barca. La bionda fa il segno della pace, il tutto mentre nella didascalia ha semplicemente scritto "On my way" con l'emoticon del mare ed il cuor, segno che le vacanze sono iniziate anche per lei dopo il lockdown.

I fan hanno apprezzato molto lo scatto, che nel giro di poche ore ha superato quota 148mila like, a cui si sono aggiunti tantissimi commenti in cui un fan le ha scritto che "ti sogno di notte". Anche vari VIP e personaggi dello spettacolo hanno commentato la foto, tra cui Francesca Brambilla e Cristian Marchi. Altri utenti si sono limitati ad un "mozzafiato" che descrive a pieno la fotografia, e dimostra ancora una volta come Sara Croce sia entrata nel cuore di milioni di fan.

Lo scorso maggio Sara Croce aveva pubblicato un'altra foto in costume condita dall'hashtag #Mozzarella, riferendosi alla sua carnagione chiara. Ieri ha fatto di nuovo centro.