Sara Croce infiamma Instagram con una foto mozzafiato in costume

L'ex Madre Natura di Ciao Darwin, Sara Croce, ha infiammato Instagram con una fotografia mozzafiato pubblicata qualche ora fa sul proprio profilo ufficiale presente sulla piattaforma di Mark Zuckerberg. La Bonas di Avanti Un Altro si è fatta ritrarre in piscina.

Lo scatto ha superato quota 100mila like nel giro di poche ore, ed è stato pubblicato anche nelle Storie di vari fan che, ironizzando sulla carnagione chiara della modella, hanno voluto sottolineare come non sia necessaria l'abbronzatura per mettere in evidenza tutte le forme fisiche. Di questo aspetto ha parlato anche la giovane Sara, che in risposta ai risposta ai fan ha lanciato l'hashtag "mood #mozzarella".

Nei commenti molti estimatori hanno mostrato il loro apprezzamento nei confronti di Sara, che deve la sua popolarità anche ad Avanti Un Altro, il programma di Paolo Bonolis in onda nella fascia preserale su Canale 5.

Sara Croce è stata anche la Madre Natura dell'ultima puntata di Ciao Darwin, inizialmente andata in onda lo scorso anno e nel corso del quale sono stati assegnati i "Darwin di Donatello".

Nelle ultime ore su Instagram ha ricevuto un riscontro importante anche la foto hot di Emily Ratajkowski, che ha infiammato il social con centinaia di commenti e like da parte dei follower.