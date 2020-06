Le Cronache di Narnia, i film e le serie Netflix si faranno? Gli ultimi aggiornamenti

Non abbiamo notizie sui film e serie TV de Le Cronache di Narnia da giugno 2019, quando Netflix ha affidato il rilancio della saga fantasy al co-sceneggiatore di Coco Matthew Aldrich. Un silenzio che va dunque avanti da poco meno di un anno, e che sta iniziando a preoccupare le persone coinvolte nel progetto.

Douglas Gresham, produttore esecutivo chiamato a collaborare con il colosso dello streaming per i futuri titoli de Le Cronache di Narnia, ha infatti manifestato i suoi dubbi durante un'intervista rilasciata lo scorso novembre a '90 Second to Knowing C.S. Lewis', ma caricata per intero in rete solo di recente.

"Mi piacerebbe realizzare una serie a episodi. Perché con i film hai a disposizione un'ora, o due se vuoi davvero allungarlo" spiega Gresham nel video che potete trovare in calce. "Ma si tratta di adattare un intero libro libro in una pellicola, non si può fare. Da Netflix non ne ho più sentito parlare, sto iniziando a preoccuparmi del fatto che non verrà mai realizzata."

Eppure, nel 2018 Netflix aveva anticipato grandi piani per gli adattamenti tramite le parole del CCO Ted Sarandos, che aveva affermato: "Le amate storie delle Cronache di Narnia di C.S. Lewis hanno conquistato generazioni di lettori in tutto il mondo. Famiglie intere si sono innamorate di personaggi come Aslan e l'intero mondo di Narnia, e siamo entusiasti di diventare la loro casa per gli anni a venire."

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere una serie TV de Le Cronache di Narnia?