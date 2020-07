Le Cronache di Narnia, ecco tutto ciò che sappiamo sulle attesissime produzioni Netflix

Le cronache di Narnia è l'iconica serie di libri fantasy creata dallo scrittore CS Lewis che nel corso degli anni ha avuto vari adattamenti. Uno televisivo, andato in onda sulla BBC tra il 1988 e il 1990, e tre cinematografici, che abbiamo visto sul grande schermo tra il 2005 e il 2010. Il quarto,tanto atteso, non ha mai visto la luce.

I fan hanno ritrovato le speranze quando Netflix ha annunciato di aver acquisito i diritti de Le Cronache di Narnia e che ne avrebbe tratto altri film e probabilmente una serie. Fin qui però non si sa ancora molto a riguardo. L'ultimo aggiornamento sulla questione ci è giunto lo scorso anno quando il co-sceneggiatore di Coco, Matthew Aldrich, è stato nominato supervisore di tutti i progetti.

Il precedente franchise cinematografico ha adattato i libri in ordine di pubblicazione, quindi abbiamo avuto: Il leone, la strega e l'armadio, Il principe Caspian e Il viaggio del veliero. Sembra ovvio invece che Netflix segurà l'ordine cronologico e ciò significa che il primo libro ad essere adattato dovrebbe essere Il nipote del mago, che esplora la genesi del mondo di Narnia.

É molto probabile che Netflix decida anche di non richiamare in alcun modo gli attori dei film dei primi anni duemila anche se ad esempio a Ben Barnes non dispiacerebbe un cameo ne Le Cronache di Narnia.

