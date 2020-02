Crossover Avengers: Endgame - Simpson: online la clip doppiata dai fratelli Russo

Questa settimana c'è grande attesa tra i fan della famiglia gialla più irriverente di sempre: pochi giorni fa un'epico poster annunciava il crossover tra Avengers: Endgame e i Simpson, al quale parteciperanno come cast vocale Kevin Feige, Cobie Smulders e i fratelli Russo, che hanno appena condiviso una clip della loro apparizione.

Direttamente dal loro account twitter, che non poteva non chiamarsi @Russo_Brothers, ecco in anteprima la loro versione in stile Matt Groening: l'episodio 31x14 dei Simpson è intitolato Bart and the Bad Guy e sarà trasmesso domani sera sui canali Fox.

"I nostri figli sono cresciuti su con I Simpson e, francamente, anche noi. Registrare [questo episodio] è sttaa un'esperienza surreale, ma vediamo noi stessi come parte di questo fantastico mondo. Sintonizzati questa domenica alle 20:00 su @FOXTV. Dobbiamo salvare i coltivatori di pocorn a tutti i costi ... #ChinnosDemandsYourSilence"

Il messaggio, in allegato alla clip in calce, fa ovvio riferimento alla battuta contenuta nella pellicola degli Avengers, che stavolta dovranno vedersela con il temibile Chinnos doppiato da Feige, con il suo "Smathphone dell'Infinito" tenterà di distruggere nuovamente l'universo... Partendo dalle coltivazioni di mais!

Nell'episodio i Russo Brothers vestiranno i panni di due produttori cinematografici, ovviamente ricattati da Bart con alcune lettere minatorie, i quali ricorreranno ad ogni mezzo in loro potere per farla franca, ma conoscendo il teppistello dai capelli a punta non facciamo fatica d immaginare chi avrà la meglio.