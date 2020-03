Nel crossover Avengers I Simpson troviamo una particolare versione di Iron Man

Mentre i fan italiani festeggiano per l'aggiunta delle puntate de I Simpson al catalogo di Disney+, in molti hanno notato una interessante citazione nel poster del prossimo episodio della longeva serie dedicata all'universo Marvel.

In una news precedente vi avevamo mostrato il poster de I Simpson dedicato ai personaggi Marvel, in cui compare in primo piano una versione alternativa di Iron Man. Il design non sembra però un'opera originale dei disegnatori della longeva serie ma è ispirato al look di Superior Iron Man.

La collana non ha avuto un grande successo, in molti hanno infatti trovato poco coerenti le numerose modifiche apportate al personaggio di Tony Stark, trasferitosi a San Francisco dopo aver subito gli effetti di un incantesimo di Scarlet Witch, che ha totalmente invertito la sua bussola morale. Una volta arrivato nella cittadina californiana, Tony decide di distribuire alla popolazione l'applicazione per cellulari Extremis 3.0, che consente alle persone di raggiungere il loro potenziale umano per 24 ore.

In calce alla notizia possiamo trovare alcuni tweet che fanno un confronto tra Superior Iron Man e Magnesium Man, trovando una notevole somiglianza tra i due. La puntata in questione non è ancora andata in onda in Italia, ma siamo sicuri che avremo altre notizie a riguardo nelle prossime settimane.