Niente crossover tra Le Terrificanti Avventure di Sabrina e Riverdale, per Camilla Mendes

Con l'arrivo della terza parte de Le Terrificanti Avventure di Sabrina, molti fan continuano a chiedersi se arriverà mai il momento del vociferato crossover con Riverdale. Stando a Camilla Mendes, star della serie targata The CW, sembra però che non sia in programma nessun evento di questo tipo.

"No, non penso, perché è una serie di Netflix" ha spiegato la Mendes parlando con Kevin Smith. "Se facesse parte di CW credo che succederebbe, ma credo che ci sarà un crossover con Katy Keene, che sta per debuttare."

Tornando a Sabrina, in questa terza stagione la protagonista dovrà compiere una difficile discesa negli Inferi, mentre il mondo dell'occulto è ancora alle prese con gli avvenimenti andati in onda durante la seconda parte dello show. Ritroveremo inoltre gli amici meno magici quali Theo, Harvey e Rosalind insieme alle esuberanti zie di Sabrina, interpretate da Lucy Davis e Miranda Otto, diventate in pochissimo tempo alcuni dei personaggi più amati dai fan. Date un'occhiata alla nostra recensione de Le Terrificanti Avventure di Sabrina 3.

Creata da Roberto Aguirre-Sacasa, che figura anche come showrunner della serie-sorella Riverdale, nonché direttore creativo della Archie Comics, Le Terrificanti Avventure di Sabrina vede nel cast tra gli altri Kiernan Shipka, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez e Richard Coyle.