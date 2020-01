Il crossover tra Magnum P.I. e Hawaii Five-0 fa registrare ottimi ascolti

Lo scorso 3 gennaio l'atteso crossover tra le serie TV Magnum P.I. e Huawaii Five-0 ha portato come risultato a un ottimo dato di share da parte dei due show del network CBS.

In molti si ricorderanno della celebre e longeva serie televisiva Magnum P.I. andata in onda per otto stagioni tra il 1980 e i 1988, e che poteva contare sulla presenza nel cast dell'attore Tom Selleck nel ruolo del protagonista Thomas Sullivan Magnum IV.

Dal 2018 viene trasmesso il reboot di Magnum P.I., con l'attore Jay Hernandez nei panni di Thomas Magnum e Zachary Knighton che interpreta Rick. Stessa sorte per la serie Hawaii Five-0 trasmessa originariamente dal 1968 al 1980, per poi ritornare sotto forma di reboot nel 2010. Dopo tanta attesa è arrivato anche il crossover tra i due show, che ha fatto registrare ottimi ascolti per CBS.

Magnum P.I. è stato seguito da 7,8 milioni di utenti, arrivando a un punteggio di 0.8 e facendo registrare un incremento del 28 e del 25%. I risultati per Hawaii Five-0 sono stati addirittura migliori, raggiungendo gli 8 milioni di spettatori e un rating di 0.9, crescendo del 21 e del 25% rispetto al midseason finale.

