Il crossover Marvel passato inosservato nell'ultimo episodio di Riverdale

Lo scorso episodio di Riverdale, intitolato Chapter Sixty-Nine: Men of Honor, ha visto il debutto del personaggio di Katy Keen, interpretato da Lucy Hale. Un altro crossover, invece, era più nascosto ed è probabilmente sfuggito a molti, ma potrebbe essere gradito ai fan della Marvel.

Mentre Veronica Lodge (Camila Mendes) è a New York e Betty (Lili Reinhart) e Jughead (Cole Sprouse) stanno affrontando problemi legati a Bret Weston Wallace (Sean Depner), Archie (KJ Apa) ha il suo bel da fare. Suo zio Frank (Ryan Robbins) riceve la visita di un uomo di nome Ted Bishop, un suo vecchio commilitone, che viene a raccontargli della morte di uno di loro. Tuttavia, diventa presto chiaro che Ted non sta solo portando la notizia: è lì per uccidere Frank a causa del suo passato da mercenario. Archie riesce a evitare l'uccisione di Frank e a far arrestare Ted, che però riesce a scappare, e successivamente aggredisce Archie nei bagni della Riverdale High.

In una scena della lotta tra Archie e Ted, si nota chiaramente un inquietante teschio raffigurato sulla maglietta di quest'ultimo. Qualche spettatore particolarmente attento potrebbe aver notato delle somiglianze con The Punisher, e probabilmente non si è sbagliato. Nei giorni scorsi, infatti, lo showrunner di Riverdale Roberto Aguirre-Sacasa ha postato un fermo immagine della scena su Instagram scrivendo che uno dei suoi fumetti preferiti è proprio Archie Meets The Punisher - un crossover poco conosciuto tra Archie Comics e Marvel di metà degli anni '90 - aggiungendo che Katy Keen non sarebbe stata la sola a fare la sua apparizione nel nuovo episodio di Riverdale.

Onestamente, più che di crossover sembrerebbe giusto parlare di Easter Egg o di omaggio a The Punisher, tuttavia è stato un momento interessante per i fan dei fumetti. E conoscendo Riverdale, dopo l'episodio musical ispirato a Hedwig, chissà che qualcosa del genere non ricompaia anche in futuro.