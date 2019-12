Il crossover perfetto per The WItcher? La risposta di Yennefer vi lascerà sbalorditi

In pochi giorni The Witcher si è confermata una selle serie Netflix più acclamate degli ultimi mesi, incontrando il favore della critica e del pubblico, ma cosa succederebbe se Geralt partecipasse ad un crossover con un'altra produzione? A rivelarlo Anya Chalotra, attrice e interprete di Yennefer.

Nella duplice intervista a Chalotra e alla co-star Freya Allan condotta dal cantante Jake Hamilton, le due attici vengono prese in contropiede da un'insolita domanda: "se i vostri personaggi potessero comparire in un'altra serie Netflix, quale sarebbe?

Dopo un attimo di esitazione, la tenebrosa Yennefer risponde sorprendendo a sua volta l'interlocutore: "Non saprei, forse Queer Eye!"



L'insolita scelta lascia perplessi tutti, Chalotra compresa, che però conferma la sua scelta: se Hamilton suggerisce che il cast dello show potrebbe aiutare Geralt a rinnovare il suo look, l'attrice sostiene che la peculiare maga cui presta il volto vedrebbe di buon occhio la collaborazione.



Queer Eye debutta su Netflix nel febbraio dello scorso anno e trae ispirazione dal precedente format Queer Eye for the Straight Guy, reality show nel quale affermati esponenti del mondo LGBTQ+ reinventano lo stile e il look dei concorrenti. Un tributo alla serie è stato fatto anche in un episodio di Big Mouth, altro prodotto originale Netflix, nel quale Coach Steve viene completamente trasformato.



Yennefer è uno dei tre protagonisti della serie, con la quale Geralt di Rivia instaurerà un rapporto molto particolare, costruito tra scontri e pericoli di ogni sorta.



Per maggiori dettagli sul personaggio di Yennefer vi rimandiamo all'intervista di Chalotra sulla trasformazione del suo personaggio e sulla collaborazione con Henry Cavill