Un crossover tra Star Trek: Picard e Discovery è in lavorazione?

Mentre aspettiamo ulteriori notizie sulla seconda stagione di Star Trek: Picard, molti fan hanno notato una serie di indizi che sembrano confermare un futuro evento crossover tra lo show di Amazon Prime Video e Discovery.

Nelle scorse settimane abbiamo visto la conclusione delle avventure di Jean-Luc Picard, il cui finale di stagione ha cambiato per sempre l'universo nato dalla mente di Gene Roddenberry. Alcuni fan hanno quindi notato certe somiglianze tra la serie andata in onda su Amazon Prime e quella presente su Netflix: primo di tutto in entrambe abbiamo una minaccia sintetica alla vita, in Picard abbiamo conosciuto l'Alleanza delle forme sintetiche, mentre in Discovery i protagonisti hanno dovuto sfidare l'IA della Flotta Stellare, impazzita a causa di un misterioso avversario.

Inoltre il finale di Picard potrebbe permettere al celebre capitano di arrivare al futuro visto nella serie con Sonequa Martin-Green, infatti la coscienza di Jean-Luc è stata trasferita in un corpo di androide, permettendogli di vivere molto più a lungo di un essere umano. In Discovery è stato introdotto anche il concetto del viaggio del tempo, che potrebbe anche essere usato per portare il cast della serie nel periodo in cui sono ambientate le puntate di Star Trek: Picard.

