Un crudele flashback con Carl e Michonne è stato tagliato da The Walking Dead 10

Se il ritorno di Lori in The Walking Dead probabilmente non avverrà mai, gli autori hanno riportato sullo schermo diversi personaggi del passato nel corso della serie. Nella puntata intitolata "What We Become" anche Carl avrebbe dovuto vivere il suo momento di gloria, in una scena dalle tinte dark.

Come ormai sa bene chi ha avuto modo di guardare la puntata in questione, Michonne viene infatti costretta ad intraprendere un viaggio mentale alla scoperta della sua storia alternativa, a causa delle droghe somministratele da Virgil. In questa realtà fittizia, proposta agli spettatori attraverso fugaci flashback, Michonne si è unita ai Salvatori e nella sequenza che, all'inizio della stagione 7, ha visto Negan uccidre Glenn e Abraham, è lei ad imbracciare la terribile mazza del villain e a minacciare di morte il gruppo di protagonisti.

"C'era una parte che alla fine non abbiamo usato in cui io ero di fronte a Carl. Davvero terribile, ma alla fine non è stata inclusa. Non so come vengano prese certe scelte, ma c'era una controfigura che impersonava Carl e il tutto era davvero dark. Ma lo sarebbe stato anche per lei. Sappiamo quanto Michonne amasse Carl, ma sarebbe stato interessante vedere cosa sarebbe successo se le cose non fossero andate in quel modo".

A giudicare dal tipo di scena ci saremmo trovati quindi di fronte ad una sorta di sequenza drammatica, in cui Michonne sfida Carl alla maniera di Negan. La visione culmina invece nel momento in cui la versione malvagia di Michonne uccide la sua versione migliore. Gurira ha poi spiegato come siano riusciti a rievocare la scena della settima stagione:

"Praticamente abbiamo ricreato la fila di persone. Ovviamente Morgan (Negan) era lì, e abbiamo ricreato gli altri con delle controfigure lavorando in questo modo, anche per quanto riguarda l'alter ego di Michonne".

Una scena senza dubbio d'impatto, e sarebbe stato interessante scoprire il rapporto tra Carl e Michonne in questa realtà inedita. Intanto Scott Gimple ha lanciato alcuni indizi su di un eventuale film di TWD su Michonne.