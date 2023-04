Cruel Intentions: Amazon ordina la serie tratta dal film cult con Sarah Michelle Gellar

Come riportato da TV Line, Amazon ha ordinato una serie tratta dal film Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi del 1999 che vedeva protagoniste la star di Buffy Sarah Michelle Gellar e Reese Whiterspoon, oltre a Ryan Phillippe e Selma Blair. La nuova serie dovrebbe essere composta da otto episodi ma il cast deve ancora essere annunciato.

Secondo alcune fonti, la serie probabilmente sarà distribuita attraverso Freevee, il servizio di streaming gratuito di Amazon. Anche se potenzialmente potrebbe passare a Prime Video. Amazon non ha fornito ulteriori commenti relativi alla distribuzione, quindi al momento ci si basa soltanto su ipotesi.

Un adattamento seriale del film del 1999 è in sviluppo da diversi anni, e giusto un paio d'anni fa era stato annunciato il reboot di Cruel Intentions per IMDb TV, che sarebbe stata prodotta da Amazon Studios con Sony Pictures Television.

Quest'ultima avrebbe seguito due spietati fratellastri che avrebbero fatto di tutto per rimanere in cima alla piramide sociale. In questo caso, il loro obiettivo sarebbe stata la gerarchia delle confraternite di un college d'élite di Washington. Dopo un brutale incidente che fa emergere la problematica del nonnismo che minaccia l'intero sistema delle confraternite, i due avrebbero fatto di tutto per preservare il loro potere e la loro reputazione, persino tentare di sedurre la figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti.

Nel 2016, la NBC aveva ordinato un episodio pilota per un seguito del film con Sarah Michelle Gellar che avrebbe dovuto riprendere il suo ruolo di Kathryn Merteuil. Tuttavia, alla fine il progetto non è diventato una serie. Sarah Michelle Gellar si sarebbe detta grata della cancellazione da parte di NBC.

Ancora prima, la Fox aveva tentato di realizzare una serie prequel di Cruel Intentions, che poi venne cancellata prima ancora di andare in onda. Tre episodi di quella serie furono infine riassemblati per diventare il film direct-to-video Cruel Intentions 2 nel 2001. Nel 2004, la Sony Pictures ha prodotto un secondo sequel direct-to-video, Cruel Intentions 3.

Neal H. Moritz, che ha prodotto i primi tre film di Cruel Intentions con la sua Original Film, era inizialmente destinato alla produzione esecutiva della nuova serie insieme a Pavun Shetty. Lui e Shetty avevano anche prodotto esecutivamente l'episodio pilota della NBC. Una nuova versione della serie sarebbe poi stata scritta e prodotta da Phoebe Fisher e Sara Goodman. Al momento dell'ultimo annuncio, anche Andrea Iervolino e Monica Bacardi della Iervolino & Lady Bacardi Entertainment erano stati ingaggiati come produttori esecutivi della serie insieme a Bruce Mellon.