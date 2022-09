Cruel Intentions, Sarah Michelle Gellar:'Grata che NBC abbia abbandonato il reboot'

Nel 2016 NBC aveva in cantiere una serie tv reboot di Cruel Intentions, che avrebbe riportato Sarah Michelle Gellar in uno dei suoi ruoli cinematografici maggiormente famosi. Il progetto è successivamente naufragato e in realtà l'attrice ha dichiarato di essere felice della decisione di NBC di non proseguire nella produzione.

Gellar aveva già firmato per riprendere il ruolo di Kathryn Merteuil ma in questi giorni ha confessato al New York Times che la nuova versione non sarebbe stata all'altezza del film del 1999. Il ritorno di Sarah Michelle Gellar in Cruel Intentions naufragò subito.



"È stato un periodo completamente folle. Non ho niente contro la NBC ma il primo giorno ero tipo 'Non funziona'. Semplicemente non è uno show da network. E se è uno show da network non è Cruel Intentions. Quindi in realtà ero grata" ha dichiarato Gellar.



Il reboot avrebbe dovuto essere ambientato quindici anni dopo la fine del film, con il ritorno di Merteuil (Gellar). Fox aveva provato una versione tv prequel del film, Manchester Prep. Vennero girati tre episodi che non andarono mai in onda e sono stati poi montati in una versione direct-to-video, con il nome Cruel Intentions 2.



Nell'ottobre 2021 è stato annunciato che IMDb TV lavorava al reboot di Cruel Intentions, una versione aggiornata del film ma questa volta ambientato nel mondo della politica.