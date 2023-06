Cruel Intentions, una star del film originale torna nel cast della serie tv

Come vi avevamo segnalato ad aprile, Amazon sta producendo la serie Cruel Intentions tratta dall'omonimo film Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi del 1999, che vedeva protagoniste la star di Buffy, Sarah Michelle Gellar e Reese Whiterspoon, oltre a Ryan Phillippe e Selma Blair.

Stando a varie fonti, Amazon avrebbe annunciato il cast del reboot del film, che consterà di otto episodi.

Tra gli attori che prenderanno parte al progetto, ci sarà il ritorno di una star della pellicola originale: non sarà Sarah Michelle Gellar a riprendere il suo ruolo, come nel progetto datato 2016 e targato NBC, poi naufragato, ma si tratta di Sean Patrick Thomas, che nella versione originale interpretava l'insegnante di musica Roland e che vestirà, nella nuova serie televisiva, i panni del professor Chadwick.

Il cast principale comprende anche Sarah Catherine Hook - già nota al pubblico per il suo ruolo di protagonista nella serie tv First Kill - nel ruolo di Caroline, Zac Burgess nel ruolo di Lucien, Brooke Lena Johnson nel ruolo di Beatrice, Sara Silva nel ruolo di CeCe, John Harlan Kim nel ruolo di Blaise e Myra Molloy nel ruolo di Annie.

Gli episodi, stando alla descrizione originale, racconteranno la storia di due fratellastri spietati, pronti a tutto pur di rimanere in cima alla piramide sociale. In questo caso, il loro obiettivo sarebbe la gerarchia delle confraternite di un college d'élite di Washington. Quando un rito d'iniziazione finito male minaccia l'intero sistema, i due faranno di tutto per preservare il loro potere e la loro reputazione, persino tentare di sedurre la figlia del Vicepresidente degli Stati Uniti.

Oltre ai membri del cast principale, Laura Benanti interpreterà la madre di Caroline e Jon Tenney vestirà i panni del deputato americano Russel, in un ruolo ricorrente di guest star.

La serie tv, prodotta da Amazon, sarà probabilmente distribuita attraverso Freevee, il servizio di streaming gratuito del colosso di Seattle, anche se potenzialmente potrebbe passare a Prime Video.