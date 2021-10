Cruel Intentions: in sviluppo una nuova serie reboot del film, questa volta per IMDb TV

Dopo il tentativo fallito di NBC di realizzare un sequel di Cruel Intentions, IMDb TV ci riprova e annuncia lo sviluppo di una serie reboot del film del 1999.

Il servizio di streaming premium di Amazon IMDb ha scelto il suo prossimo progetto.

Si tratta di una serie tv di Cruel Intentions, la pellicola diretta da Roger Kumble con protagonisti Sarah Michelle Gellar, Ryan Philippe, Reese Witherspoon e Selma Blair (in molti ricorderanno sicuramente il bacio tra Sarah Michelle Gellar e Selma Blair in Cruel Intentions, ricreata ironicamente qualche tempo fa dalle due attrici), che troverà una nuova iterazione sul piccolo schermo.

Questa volta "Due spietati fratelli faranno di tutto per restare in cima alla piramide della vita universitaria e della gerarchia delle confraternite in un college d'élite di Washington D.C. Dopo uno spiacevole e brutale episodio di hazing (umiliazione di gruppo, praticamente le prove d'ingresso nelle confraternite) che minaccia di destabilizzare il sistema panellenico, i due faranno tutto ciò che è necessario per preservare il loro potere e la loro reputazione... Persino sedurre la figlia del Vice Presidente degli Stati Uniti".

Lo show prodotto dagli Amazon Studios, Sony Pictures Television e Original Film (Neal H. Moritz di Original Film aveva prodotto anche il film) con il contributo di Iervolino e Lady Bacardi Entertainment vedrà al comando Phoebe Fisher e Sara Goodman, con Fisher alla sceneggiatura del pilot, mentre entrambe si occuperebbero di scrivere il resto degli episodi dovesse venire ordinato ufficialmente dalla piattaforma.