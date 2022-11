Crystal Lake: la serie di Venerdì 13 includerà anche Jason? Risponde Bryan Fuller

Nel giorno di Halloween 2022 è stata annunciata ufficialmente Crystal Lake, serie televisiva prequel della saga horror di Venerdì 13 che sarà sviluppata da Bryan Fuller per la piattaforma di streaming Peacock.

La domanda che tutti i fan del franchise si stanno facendo dal momento della pubblicazione dell'articolo è: la serie tv Crystal Lake includerà anche Jason Voorhees? Al momento, almeno da un punto di vista creativo, è impossibile stabilirlo, e l'autore di Hannibal e co-creatore di Star Trek: Discovery ha comprensibilmente preferito giocare a carte coperte durante una recente intervista promozionale con Variety; tuttavia, da un punto di vista strettamente legale, lo showrunner ha confermato che Peacock possiede i diritti completi della saga di Venerdì 13.

Crystal Lake sarà infatti sviluppata dal produttore esecutivo Rob Barsamian, presidente, tesoriere e segretario di Horror, Inc, e da Victor Miller, lo scrittore del film originale di Friday the 13th del 1980 diretto da Sean S. Cunningham. Il dettaglio è particolarmente significativo, in quanto Horror, Inc. detiene i diritti su tutti gli elementi di Venerdì 13, incluso ovviamente il personaggio di Jason Voorhees. Ciò implica che la serie tv di Peacock Crystal Lake sarà libera di includere tutti gli elementi più iconici del franchise, dal malvagio Jason Voorhees adulto al suo machete, passando ovviamente per la famosa maschera da hockey.

Ricordiamo che New Line potrebbe essere a lavoro su un nuovo film di Venerdì 13, dunque se siete fan del franchise di Jason rimanete sintonizzati per tutti i prossimi aggiornamenti.