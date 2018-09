Crystal Reed si aggiunge al cast del serial di casa DC Swamp Thing

Dopo aver trovato il suo regista in Len Wiseman, l'imminente serial in live-action dedicato al personaggio di Swamp Thing ha trovato anche la sua prima attrice ad entrare nel cast.

L'attrice Crystal Reed (Teen Wolf) è entrata a far parte del nuovo serial in live-action della DC Entertainment nei panni della protagonista femminile, Abby Arcane. Nella serie, Arcane sarà una dottoressa la cui empatia la metterà al centro di un'epidemia orribile che minaccia la vita nella sua città natale, dove dovrà affrontare dei demoni del suo passato... mentre un incontro casuale con lo scienziato Alec Holland la trasporta in un mondo soprannaturale e alla conoscenza della creatura conosciuta come Swamp Thing.

L'attrice aveva già partecipato ad un altro serial ispirato ai fumetti della DC: era nel cast di Gotham.

Ispirato al personaggio di Len Wein e Bernie Wrightson, Swamp Thing sarà una delle prossime serie a debuttare nella nuova piattaforma digitale della casa editrice, DC Universe. Wiseman ha sviluppato il serial mentre Mark Verheiden e Gary Dauberman saranno gli showrunner e scriveranno la serie. James Wan (Aquaman) è coinvolto come produttore.

Swamp Thing è la terza serie ad arrivare su DC Universe. La prima sarà Titans, disponibile al lancio della piattaforma digitale, e lo spin-off dedicato alla Doom Patrol.