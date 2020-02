CSI: a 5 anni dalla fine la CBS ordina una serie revival

La famosissima serie poliziesca incentrata sul dipartimento di polizia scientifica di Los Angeles sta per tornare: a 5 anni dall'ultima puntata la CBS ha appena ordinato una nuova serie per CSI nella quale torneranno tutti i protagonisti.

Quando si pensa a CSI tutti, nessuno escluso, pensiamo immediatamente allo sguardo torvo di Horatio Caine (David Caruso) e ai suoi iconici occhiali da sole, ma gli albori della serie non sono a Miami, bensì a Los Angeles.

Debuttata nel 2000 e conclusasi nel 2015 con uno speciale di 2 ore, la primigenia serializzazione adesso sta per tornare: con una speciale sorpresa per i fan del franchise l'intero cast è stato richiamato sul set per una speciale stagione revival.

William Petersen, Marg Helgenberger, George Eads, Gary Dourdan e Paul Guilfoyle sono solo alcuni dei protagonisti che torneranno ad imbracciare nuovamente i distintivi e grande curiosità è suscitata dal capo del dipartimento Gil Grissom (Petersen) uscito di scena dopo la decima stagione e essere rimpiazzato da Laurence Fishburne prima e Ted Danson poi.

Ancora non sappiamo quanto inizieranno i lavori, ma siamo fiduciosi che nuovi aggiornamenti per la serie evento arriveranno quanto prima.