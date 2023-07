Quanti CSI esistono? Vediamo se li avete visti tutti

Dalle serate su Italia 1 a vedere CSI fino al numero enorme di versioni dello show ne è passato di tempo. Eppure la serie tv ha avuto un successo globale tanto da generare tantissimi prodotti nati dopo quello originale: siete sicuri di conoscerli tutti?

Cominciamo con il primo storico CSI: Scena del crimine. Serie trasmessa dal 2000 al 2015 sulla CBS, 16 stagioni e ben 337 episodi per un prodotto che ha davvero rivoluzionato le serie crime. Raccontava del turno di notte della polizia scientifica di Las Vegas e di come dovessero analizzare fin nei minimi dettagli la scena del crimine per trovare il colpevole, utilizzando tutti gli strumenti tecnologici e di analisi possibili. L'ultima stagione è in realtà una miniserie speciale in due episodi che funge da finale per la storia di Las Vegas.

Poi è arrivato CSI: Miami, in onda dal 2002 al 2012, 10 stagioni per 232 episodi. Una svolta un po' più action del franchise che segue le vicende di Horatio Caine e la squadra del turno di giorno della polizia scientifica di Miami. I personaggi di questa serie tra l'altro sono stati introdotti nella seconda stagione di CSI, quando Warrick e Catherine vanno a Miami per interrogare un testimone.

Secondo spin-off è CSI: NY, in onda dal 2004 al 2013, 9 stagioni per 197 episodi. Anche in questo caso i personaggi vengono introdotti in un altra serie, cioè CSI: Miami, facendo un crossover fra i due prodotti e dando inizio all'amicizia fra Horatio Caine e Mac Taylor, ex marine a capo del laboratorio della polizia scientifica di New York.

Terzo spin-off è invece CSI: Cyber, che tratta i temi della cybersecurity. Soltanto due stagioni e 31 episodi, fra il 2015 e il 2016. L'episodio pilota è stato trasmesso durante la quattordicesima stagione di CSI.

Quarto spin-off e sequel diretto del primo CSI è CSI: Vegas, che ha debuttato nel 2021, è attualmente in produzione e ha due stagioni all'attivo. Fra protagonisti e comprimari, riporta in scena tanti volti amati dal pubblico come il Gil Grissom di William Peters e la Sara Sidle di Jorja Fox.

Tipico di CSI è sempre stato scegliere una canzone dei The Who come sigla d'apertura e creare episodi o archi di episodi crossover che coinvolgessero le varie squadre fra Las Vegas, Miami e New York. Il prodotto ideato da Anthony E. Zuiker ha davvero fatto la storia della televisione.

E voi siete fan della serie? Avete visto tutti i CSI? Raccontatecelo nei commenti e se per caso non lo sapeste c'è un tiktoker che si è finto morto per fare il cadavere in CSI. E visto che CSI: Vegas è ancora in produzione ecco tutte le serie che rischiano ritardi per lo sciopero degli attori.