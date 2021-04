CSI: Miami, ecco chi è l'autore della celebre sigla della serie di culto

CSI: Miami è una serie televisiva prodotta dal 2002 al 2012 ed è il primo spin-off della serie TV CSI - Scena del crimine, le cui vicende ruotano attorno alle indagini della squadra del turno di giorno della polizia scientifica di Miami.

Sebbene la serie sia accomunata a CSI - Scena del crimine per quanto riguarda il metodo di indagine e ricerca delle prove, talvolta CSI: Miami è più vicina alle serie poliziesche dato il ruolo fondamentale dell'azione pura che in alcuni episodi ruba la scena all'analisi scientifica. Questa caratteristica le ha permesso di essere la serie televisiva più vista al mondo secondo una ricerca condotta nel 2006.

Uno degli aspetti più memorabili di CSI: Miami è la sua riconoscibilissima colonna sonora che è praticamente conosciuta e canticchiata anche da coloro i quali non hanno mai visto un episodio della serie. Come per CSI - Scena del crimine, è stata scelta una canzone dei The Who per i titoli di testa e di coda: in questo caso si tratta di Won't Get Fooled Again, brano di chiusura dell'album Who's Next.

Won't Get Fooled Again è stato composto dal chitarrista Pete Townshend. Si tratta di uno dei brani più celebri del gruppo. Memorabile è il suono d'organo iniziale, precisamente un organo Lowrey Berkshire Deluxe TBO-1 del 1968, trattato poi attraverso i filtri del sintetizzatore EMS VCS3, viene dopo poco accompagnata dalla chitarra di Pete Townshend, dalla batteria di Keith Moon, dal basso di John Entwistle e dalla voce di Roger Daltrey.

Il 13 maggio 2012 il network CBS ha comunicato che non avrebbe ordinato un'undicesima stagione dello show, decretandone ufficialmente la cancellazione. Ecco, infatti, quando è andato in onda il finale di stagione di CSI Miami in Italia.