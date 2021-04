CSI Miami: la serie detiene un singolare record passato, ecco quale

CSI: Miami è una serie televisiva drammatica procedurale sulla polizia americana che ha debuttato il 23 settembre 2002 sulla CBS e che fin da subito ha riscosso un grandissimo successo di pubblico e di critica.

Interpretato da David Caruso nel ruolo del tenente Horatio Caine, Emily Procter nel ruolo del detective Calleigh Duquesne e Adam Rodriguez nel ruolo del detective Eric Delko, la serie è il primo spin-off diretto di CSI: Crime Scene Investigation.

La serie si è conclusa l'8 aprile 2012, dopo 10 stagioni e 232 episodi, ma molti non sanno che nel 2006 CSI: Miami ha registrato un record davvero onorevole. La BBC News, infatti, pubblicò un articolo dove affermava che lo spettacolo poliziesco era stata la serie televisiva più popolare al mondo in quell'anno ed era presente nella top ten di più paesi rispetto a qualsiasi altra serie. In particolare la ricerca era stata condotta in oltre 20 paesi risultando la serie più vista al mondo.

Purtroppo, dopo aver ridotto l'ordine di episodi per la decima stagione a soli 19 allo scopo di far posto in palinsesto alla nuova serie NYC 22, il 13 maggio 2012 il network CBS ha comunicato che non avrebbe ordinato un'undicesima stagione dello show, decretandone ufficialmente la cancellazione. La serie, a detta anche di Nina Tassler, ha lasciato un grosso vuoto nella televisione.

