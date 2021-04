CSI Scena del crimine, come finisce la storica serie poliziesca? Spiegazione del finale

CSI: Scena del crimine (CSI: Crime Scene Investigation) è una serie televisiva trasmessa dal 2000 al 2015. Le vicende della serie ruotano attorno alle indagini della squadra del "turno di notte" della polizia scientifica di Las Vegas.

Il loro scopo è quello di ricercare delle prove per collegare crimini e loro esecutori. Questo li porta ad avvalersi di tutti i mezzi offerti dalla tecnologia, dalla scienza e dalla razionalità dei singoli componenti. Grazie al successo della serie, sono stati creati quattro spin-off: CSI: Miami (2002-2012), CSI: NY (2004-2013), CSI: Cyber (2015-2016) e CSI: Vegas (2021). La serie ha visto la produzione di ben 15 stagioni e di una miniserie, considerabile anche un film diviso in due parti, andata in onda nel 2015 e necessaria per chiudere delle trame rimaste ancora aperte.

Ufficialmente, però, l'episodio conclusivo è il diciottesimo della quindicesima stagione che prende il nome, appunto, di Finale di partita (in originale The End Game). La squadra si troverà finalmente di fronte a Paul Winthrop, scoprendo le vere motivazioni dei suoi crimini tra cui quella di trovare la sua vera madre. Durante l'episodio Shaw rimarrà ucciso sacrificandosi per salvare Finn. Al termine dell'episodio D.B Russell scopre che Finn è stata ferita gravemente proprio dal Killer di Gig Harbor (avendola aggredita nel suo appartamento dopo che ha avvisato la figlia di Shaw della triste notizia della morte del padre) che verrà però poi fermato da Sara. Inoltre Nick decide di lasciare definitivamente la Scientifica in quanto ha accettato l'offerta come supervisore della scientifica di San Diego.

Troviamo anche Fratello Larson convinto che i genitori biologici di Jared e Paul sono Colin Winthrop e sua figlia May. Quest'ultima era scappata all'età di 15 anni, quando era incinta perché non voleva che il padre potesse mettere in pericolo i ragazzi. Scappa in un convento a Seattle e si nasconde sotto il nome di Nancy Harper. Jared è stato rapidamente adottato, ma non è riuscita a trovare una casa per Paul, e ha cercato di guadagnare tempo fingendo che fosse morto. Ma suo padre lo trovò e lo allevò, ma non riuscì mai a trovare Jared o May. Questa era solo una storia che Larson raccontò a Russell, e in seguito si scoprì che Larson era il padre biologico di Paul e Jared.

Larson comunica anche che Paul ha ucciso sua madre e dice anche a Russell che hanno già incontrato May come suor Alice in convento. Russell scopre che Paul andrà dopo da May e decide di portare Finn con sé a Seattle per metterla in custodia protettiva e usarla come esca. Quando arriva all'appartamento di Finn, trova una scena del crimine elaborata, e proprio mentre entra, Paul appare sulla porta. Al laboratorio Morgan pensa che ci sia qualcosa che non va, e lei e Sara vanno all'appartamento di Finn, solo per trovare Paul in piedi con una pistola puntata contro Russell. Sara spara a Paul e nel garage Morgan e Greg trovano un veicolo rubato e aprono il bagagliaio al cui interno trovano Finn. Finisce in ospedale, ma non si risveglierà mai e nella miniserie viene confermato che era l'ultima vittima del Killer di Gig Harbor.

Per quanto riguarda uno degli spinoff più celebri, CSI: Miami, il 13 maggio 2012 il network CBS ha comunicato che non avrebbe ordinato un'undicesima stagione dello show, decretandone ufficialmente la cancellazione. Ecco, infatti, quando è andato in onda il finale di stagione di CSI Miami in Italia.