CSI Vegas, un altro addio: Mel Rodriguez lascia la serie!

Tra i vari spin-off di CSI figura anche Vegas, che ha debuttato a Ottobre 2021. La prima stagione ha aperto una nuova storia nella città dove tutto è iniziato, con una minaccia che potrebbe far crollare l'intero Crime Lab. Questo ha fatto si arrivassero in aiuto Grissom e Sidle. Nell'equazione è entrato anche Mel Rodriguez, che ora lascia lo show.

L'attore ha infatti confermato a Deadline che non tornerà come regular nella seconda stagione della serie. Questo, però, non esclude eventuali apparizioni sporadiche. Rodriguez ha interpretato il ruolo del capo medico legale Hugo Ramirez, personaggio piuttosto importante in questo capitolo iniziale. Come lui, qualche tempo fa, anche gli interpreti di Grissom e Sidle hanno annunciato che non torneranno in CSI: Vegas 2.

Il primo a parlare è stato Petersen, che il mese scorso ha confermato che non avrebbe ripreso il ruolo di Gil Grissom oltre i 10 episodi della prima stagione. Tre settimane dopo, l'interprete di Sara Sidle si è unita al collega, annunciando il suo addio in un post su Twitter. "Dopo una lunga riflessione, ho deciso di non tornare in CSI Vegas. Per me CSI è sempre stata una storia d'amore. Che ha raccontato che le persone possono trovare l'amore nei posti e nei tempi più bui. E la storia che l'amore, anche quello che arriva posti e nei tempi più bui, può espandersi, crescere creando radici e durare. Personalmente non posso dividere ancora Sara e Grissom. Grissom va... Sara va. Ovunque vadano, resteranno insieme".

Il rapporto tra Grissom e Sidle dura infatti da tantissimo, ed è stato bello rivederli insieme nella prima stagione di questo spin-off. Adesso, però, è tempo di novità. Cosa si inventeranno gli sceneggiatori dopo tutti questi addii? Staremo a vedere!