CSI Vegas, l'emozionante ritorno di Grissom nel trailer!

CBS ha pubblicato il teaser trailer di CSI: Vegas, serie revival dell'iconica CSI - Scena del crimine, ambientata proprio nella più grande città del Nevada. CSI - Scena del crimine ha generato vari spin-off e ora torna con alcuni protagonisti simbolo dello show sulla polizia scientifica di Las Vegas, iniziato nel 2000.

Il sequel revival di CSI - Scena del crimine segna il ritorno di William Petersen, Jorja Fox e Wallace Langham, insieme alle new entry Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon.

Il trailer mostra l'atteso ed emozionante ritorno di Gil Grissom, interpretato da William Petersen.



CSI: Vegas apre un nuovo capitolo della trama a Las Vegas, la città dove tutto ha avuto inizio. Di fronte ad una minaccia esistenziale che potrebbe far crollare il Crime Lab, una brillante squadra d'investigatori forensi deve dare il bentornato a vecchi amici e utilizzare nuove tecniche per preservare e servire la giustizia a Sin City.

Qualche settimana fa CBS aveva pubblicato un trailer di CSI: Vegas per alimentare l'entusiasmo dei fan intorno alle nuove puntate.

Lo show originale generò svariati spin-off: CSI: Miami (2002-2012), CSI: NY (2004-2013) e CSI: Cyber (2015-2016). Le varie serie sono trasmesse tutt'oggi in replica sui canali in chiaro di Mediaset, riscuotendo sempre un ottimo successo dal punto di vista degli ascolti.



CBS ha ordinato CSI: Vegas per festeggiare i vent'anni da Scena del crimine.