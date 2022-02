CSI Vegas, Marg Helgenberger tornerà nei panni di Catherine Willows

Ci sono grandi novità per i fan di CSI: Vegas, il più recente tra i numerosi spin-off della celebre serie tv investigativa. Dopo il gran finale di CSI: Scena del crimine, infatti, Marg Helgenberger tornerà nel ruolo dell'agente Catherine Willows nella seconda stagione dello show.

L'attrice statunitense riprenderà il ruolo che l'ha resa celebre in tutto il mondo. Amatissima dai fan, sarà il terzo membro del cast originale a tornare nella serie, dopo William Petersen e Jorja Fox. La star ha infatti firmato un contratto di un anno con la produzione, e si unirà ai membri del cast regolare composto da Paula Newsome, Matt Lauria e Mandeep Dhillon.

Mentre sul web si continua a discutere del chiacchierato addio di Mel Rogriguez a CSI: Vegas, lo show continua così la sua tendenza nell'affiancare le vecchie glorie che hanno reso celebre la serie madre a nuovi investigatori. Lo show è il quarto spin-off della serie di CSI; prodotta da Jerry Bruckheimer, va in onda dall'ottobre 2021 sulla CBS.

Marg Helgenberger ha ricoperto il ruolo di Catherine Willows per ben 13 anni, dal 2000 al 2012, investigando nelle scene del crimine più importanti di Las Vegas. Grazie a questo ruolo ha ricevuto due nomination ai Golden Globe e agli Emmy. Recentemente ha recitato in All Rise, serie tv drammatica della CBS ambientata nelle aule di un tribunale giudiziario.