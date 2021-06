Da CSI: Vegas a NCIS Hawaii, ecco tutti i nuovi spin-off in arrivo questo autunno

Alcune delle serie procedurali più seguite degli Stati Uniti stanno per tornare questo autunno con una serie di nuovi spin-off: da CSI a Law & Order, passando per NCIS e FBI, i fan potranno continuare a gustarsi tutti i loro "one-shot" preferiti.

Ecco tutti i nuovi show in arrivo ad autunno 2021:

CSI: Vegas (CBS)

Revival/sequel della classica serie CSI - Scena del crimine, la nuova incarnazione rivedrà William Petersen nei panni di Gil Grissom, affiancato dalle co-star Jorja Fox (Sara Sidle) e Wallace Langham (David Hodges). Il produttore Jerry Bruckheimer parlato così della nuova serie: "Sono entusiasta di riportare il franchise CSI a tutti i nostri fan che ci sono stati così fedeli in tutti questi anni. E tornare a Las Vegas, dove tutto è iniziato più di vent'anni fa, lo rende ancora più speciale. Ci è piaciuto lavorare a questo progetto con la CBS e non vediamo l'ora di dare il bentornato a Billy, Jorja e Wallace mentre si uniscono ad un nuovo gruppo di attori di talento in CSI: Vegas".

Law & Order: For the Defense (NBC)

Mentre la serie madre è stata rinnovata per le stagioni 23 e 24, arriva un nuovo dramma legale dal creatore Dick Wolf che esplorerà uno studio legale dall'interno, mettendo al microscopio gli avvocati e il sistema di giustizia penale.

NCIS: Hawaii (CBS)

Dagli autori di NCIS: New Orleans, la nuova iterazione della serie con protagonista Mark Harmon seguirà una nuova squadra con sede alle Hawaii. A differenza delle versioni di Los Angeles e New Orleans, stando a Deadline il nuovo show non sarà presentato come un vero e proprio spin-off basato su un'altra serie ma viaggerà per conto suo.

FBI: International (CBS)

Desctitto dal presidente come un intrigante dramma che integra perfettamente i FBI e FBI: Most Wanted, il nuovo spin-off seguirà gli agenti d'élite della divisione internazionale dell'FBI in giro per il mondo con l'obiettivo di proteggere gli americani ovunque si trovino. Lo showrunner sarà Derek Hass, mentre Dick Wolf è accreditato come produttore esecutivo.