CSI Vegas: TikToker si finge morto per 321 giorni e ottiene il ruolo del cadavere

Quello che è successo negli Stati Uniti è un chiaro esempio di perseveranza che si scontra con il potere dei social media. Un uomo, infatti, si è finto morto postando ogni giorno video e foto di sé stesso steso a terra in diverse location pur di ottenere la parte del cadavere in un film o in una serie, riuscendo infine a ottenerla per CSI Vegas.

Dopo aver curato un macabro account TikTok pieno di numerosi video di se stesso che sembrava "non vivo", il 42enne Josh Nalley, manager di un ristorante del Kentucky, apparirà nei panni di un cadavere in uno dei prossimi episodi di CSI: Vegas.

"Voglio ringraziare CSI: Vegas per avermi scelto", ha detto Nalley in un video di ringraziamento su TikTok. "È davvero un'esperienza incredibile".

Nalley si è costruito un seguito invidiabile sul suo account TikTok @living_dead_josh, dove pubblica regolarmente video di se stesso mentre finge di essere morto. Nei video, il barbuto Nailey, vestito in modo casual, giace immobile, spesso in aree boschive ma anche in piscine, letti e bar. L'account ha attualmente più di 118.000 follower e i video di Nalley hanno ottenuto complessivamente più di 4 milioni di like.

"Nell'ultimo anno mi avete commentato, apprezzato, condiviso e seguito", ha dichiarato Nalley nel suo video su TikTok. "Senza di voi non ce l'avrei fatta". A conclusione del video, Nalley ha stappato una bottiglia di champagne.

Nalley ha raccontato al Louisville Courier Journal di aver deciso di iniziare questa sua missione dopo aver visto che un post di un TikToker sulla salsa piccante aveva attirato l'attenzione di diverse aziende di salsa piccante.

"Ho pensato che se fossi stato abbastanza creativo da interpretare una persona non viva, avrei potuto attirare l'attenzione di uno show televisivo o di una casa di produzione cinematografica", ha detto al giornale, "e come dire, ha funzionato".

La CBS ha apprezzato quanto visto nei video di Nalley e gli ha offerto la parte. Secondo il Courier Journal, Nalley si è recato in California e i produttori della CBS lo hanno portato sulla Hollywood Walk of Fame. Un video di TikTok lo mostra in posa accanto alla stella dell'attrice di CSI Marg Helgenberger.

CSI: Vegas, sequel della longeva CSI: Crime Scene Investigation, ha debuttato nel 2021 ed è interpretato da Paula Newsome, Matt Lauria e Mandeep Dhillon. L'episodio di CSI: Vegas con Nalley sarà trasmesso in anteprima il 3 novembre sulla CBS ed è diretto da Mario Van Peebles.