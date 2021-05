CSI: Vegas, ecco il trailer del revival con William Petersen!

Il mondo delle indagini sulla scena del crimine sta finalmente tornando alla CBS. Il franchise più popolare del network tornerà quest'autunno con la serie CSI: Vegas, essenzialmente un sequel dello show originale di CSI. William Petersen tornerà nei panni di Gil Grissom, affiancato dalle co-star Jorja Fox e Wallace Langham.

CSI: Vegas è stata ordinata per una serie di episodi tornando nella vecchia fascia oraria della serie madre, il mercoledì sera, su CBS. E ora è stato diffuso il trailer.

Il filmato mostra interviste al cast e ai produttori, con nuove sequenze e spiegazioni su come questa nuova serie si collegherà alla serie madre.



Oltre al ritorno di alcuni volti conosciuti dello show, ci sono quattro new entry come Paula Newsome, Matt Lauria, Mel Rodriguez e Mandeep Dhillon.

Showrunner sarà Jason Tracey, con la produzione affidata a CBS Studios e Jerry Bruckheimer TV.

E proprio Jerry Bruckheimer ha parlato in questo modo della serie:"Sono entusiasta di riportare il franchise CSI a tutti i nostri fan che ci sono stati così fedeli in tutti questi anni. E tornare a Las Vegas, dove tutto è iniziato più di vent'anni fa, lo rende ancora più speciale. Ci è piaciuto lavorare a questo progetto con la CBS e non vediamo l'ora di dare il bentornato a Billy, Jorja e Wallace mentre si uniscono ad un nuovo gruppo di attori di talento in CSI: Vegas".



La serie madre, CSI - Scena del crimine - ambientata a Las Vegas - è andata in onda dal 2000 al 2015, generando diversi spin-off come CSI: Miami (2002-2012), CSI: NY (2004-2013) e CSI: Cyber (2015-2016).



CSI: Vegas è stata creata anche per festeggiare i vent'anni di CSI e nel cast principale della serie madre i protagonisti erano William Petersen, Marg Helgenberger, Gary Dourdan, George Eads e Jorja Fox.