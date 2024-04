CSI: Vegas ufficialmente cancellato: si chiude un'era della televisione

Momento storico per il mondo della televisione: in queste ore, infatti, la serie tv CSI: Vegas è stata ufficialmente cancellata dal network CBS, che ha deciso di non andare avanti con lo show oltre la terza stagione.

Secondo Deadline, CSI: Vegas è stato uno dei due spettacoli ad essere eliminati dal network, dato che anche So Help Me Todd ha fatto la stessa fine: secondo quanto apprendiamo, nonostante i numeri abbastanza solidi i due show erano al di sotto delle aspettative di CBS, soprattutto rispetto ad altri titoli di punta del canale dato che sono stati gli show meno visti nella stagione primaverile del 2024: con così tanti altri spettacoli CBS in fase di rinnovamento e con nuovi spettacoli come NCIS: Origins, Watson e il riavvio di Matlock che debutteranno in autunno, questo destino per CSI: Vegas e So Help Me Todd è stato inevitabile.

CSI: Vegas è stato un revival della serie originale CSI: Crime Scene Investigation andata in onda dal 2000 al 2015: i protagonisti originali William Petersen e Jorja Fox hanno entrambi ripreso i loro ruoli, rispettivamente di Gil Grissom e Sara Sidle, per il lancio del nuovo spettacolo, anche se hanno lasciato la serie dopo la prima stagione, sostituiti da Marg Helgenberger nel ruolo di Catherine Willows a partire dalla seconda stagione. Nel bene e nel male si chiude un'era della televisione, che forse la dice lunga su com'è cambiata la percezione del police-procedural tradizionale nel mondo dello streaming.

