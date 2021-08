CSI: Vegas, William Petersen e Jorja Fox sul ritorno di Grissom e Sara

L'ultima volta li abbiamo visti nel 2015 salpare verso il tramonto nell'atto conclusivo. Ora Gil Grissom e Sara Sidle sono pronti a tornare in CSI: Vegas, il nuovo spin-off della celeberrima CSI - Scena del crimine, ambientata proprio a Las Vegas. E per l'occasione tornano William Petersen e Jorja Fox, intervistati da TVInsider.

"Qualcuno sta prendendo di mira il laboratorio. Una cospirazione mette in discussione l'integrità del lavoro che abbiamo sempre visto svolgere e migliaia di condanne precedenti sono in bilico" afferma Jason Tracey, produttore esecutivo della serie. Scoprite tutti i nuovi spin-off in arrivo quest'autunno oltre a CSI: Vegas.



Petersen e Fox definiscono 'strana' la sensazione di tornare ad interpretare due personaggi così longevi come Grissom e Sara:"Pensavamo di averli messi alle spalle molto tempo fa. Si tratta di una cosa completamente nuova eppure con l'ossatura di quella vecchia" ha spiegato Petersen.

"Come un Ricomincio da capo psichedelico" scherza Jorja Fox.

Entrambi confessano di aver titubato inizialmente alla proposta di tornare:"Mi sembrava che la storia lasciasse in un paradiso insieme Grissom e Sara. Ma tornare a lavorare con William Petersen? Mi hanno convinto!" conferma Fox.

E Petersen aggiunge:"Per noi è come andare in bicicletta, ti rialzi subito. Abbiamo un tandem e sappiamo come usarlo".

I due interpreti confermano inoltre che Grissom e Sara torneranno come una coppia, e lasceranno il loro lavoro in giro per il mondo per cercare di salvare il loro amato laboratorio, teatro di tantissime indagini nel passato.



Scoprite l'emozionante ritorno di Gil Grissom nel trailer CSI: Vegas.