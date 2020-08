Cuba Gooding Jr. accusato di stupro: la star di American Crime Story si dichiara innocente

Dopo essersi consegnato alla polizia di New York nel 2019 in seguito ad accuse di molestie, Cuba Gooding Jr. si ritrova coinvolto in nuove accuse, stavolta ancora più gravi.

Famoso per i suoi ruoli in produzioni di spessore quali Jerry Maguire, American Horror Story e American Crime Story, l'attore è stato denunciato da una donna in relazione a dei fatti avvenuti nel 2013. La donna ha dichiarato di aver conosciuto Gooding Jr. mentre si trovava in un locale insieme ad un'amica, nel Greenwich Village, e di essere stata invitata nell'hotel in cui soggiornava lui per un drink.

Una volta lì, lui l'avrebbe invitata a salire in camera, per poi iniziare a spogliarsi, impedendole la fuga e spingendola sul letto. Secondo l'accusa a questo punto l'attore "ha finito di togliersi gli abiti e, usando la forza e senza aver ottenuto il consenso, le ha messo una mano addosso per toccarle il seno e una mano sul vestito". Nella denuncia si parla poi di uno stupro consumato poco dopo, ma Gooding Jr. si è dichiarato totalmente estraneo alla vicenda, tramite il suo avvocato:

"Non abbiamo mai ricevuto accuse, queste affermazioni sono completamente false e menzognere. La tesi secondo la quale si sarebbe comportato in maniera inappropriata è completamente non veritiera".

L'attore premio Oscar sta affrontando altre sei cause legate agli abusi e alle molestie: nel 2019 si è dichiarato non colpevole. Purtroppo anche nel mondo del gaming sono emersi casi simili nell'ultimo periodo, dopo un report di Rocksteady che citava le molestie, anche dei dirigenti Ubisoft hanno lasciato la compagnia.