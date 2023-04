Cucine da Incubo, sfida 'cinematografica' a Cologno Monzese per chef Cannavacciuolo

Nuova (dis)avventura per chef Antonino Cannavacciuolo: come ogni settimana, il nuovo episodio di Cucine da Incubo vedrà il nostro eroe tentare di risollevare le sorti di un ristorante che naviga ormai da anni in cattive acque, stavolta dirigendosi in quello che è uno dei luoghi sacri della televisione italiana.

Dopo la trasferta a Palermo della settimana scorsa, infatti, sarà Cologno Monzese a fare da teatro alla nuova missione impossibile dello chef, che si troverà a dover intervenire sulla disastrosa gestione del ristorante Ciak si Mangia, che da tempo versa in condizioni, neanche a dirlo, a dir poco disastrose.

Il problema dell'attività è rappresentato soprattutto dal titolare Gigi, un neofita del mondo della ristorazione arrivato in quest'ambiente con tante idee mai realmente messe in pratica: un po' per paura, un po' per inesperienza, il nostro si è infatti semplicemente limitato a lasciare il ristorante così come l'aveva rilevato dalla vecchia gestione, dalle insegne al menu e all'arredamento.

Inutile dire che anche stavolta non mancheranno le tensioni nello staff, in un continuo scaricabarile di responsabilità nel quale Cannavacciuolo dovrà cercare di mettere ordine. Il miracolo riuscirà anche stavolta? Lo scopriremo questa domenica su Sky Uno, mentre in streaming l'episodio sarà come sempre disponibile su NOW.