I Cugini di Campagna contro i Maneskin: 'basta copiarci'

Mentre i Maneskin aprivano il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, sui social è diventato immediatamente virale un post publicato da I Cugini di Campagna sui loro account ufficiali, dove hanno attaccato direttamente Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan.

Oggetto del contendere? L'outfit sfoggiato dalla band romana all'Allegiant Stadium, dove con i loro vestiti hanno voluto celebrare le stelle e le strisce della bandiera americana.

"I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire, I CUGINI DI CAMPAGNA. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI" si legge nel post, dove viene citato Damiano e la band.

I fan dei Maneskin, ed in generale tutti coloro a cui è capitato sotto mano il post, non se ne sono stati zitti e buoni (per parafrasare la canzone che ha permesso ai Maneskin di vincere Sanremo 2021) ed hanno risposto a loro modo: alcuni hanno fatto ironia (si va dal "ma è lercio?" a "voi avete copiato la bandiera degli USA, attenti a Biden"), mentre altri non hanno gradito il commento ed hanno risposto in maniera aspra. Provocazione o altro dei Cugini di Campagna? Non ci è dato sapere, ma intanto continua la tournè americana dei Maneskin, che stanotte saranno ospiti di Ellen Page.

Nel fine settimana, inoltre, i Maneskin hanno anche incontrato Miley Cyrus e scattato una foto immediatamente diventata virale.