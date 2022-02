Culprits, Gemma Arterton nel cast della serie Disney+ di J Blakeson

La star di King's Man, Gemma Arterton, si è unita al cast della prossima serie Disney+, Culprits, diretta dal regista di I Care a Lot, J Blakeson. Le riprese principali sono iniziate questa settimana. Artenton non è l'unica new entry nel cast, perchè sono stati ufficializzati anche Kirby Howell-Baptiste, Tara Abboud e Kevin Vidal.

Arterton interpreterà Dianne, membro di un gruppo di rapinatori che viene preso di mira da un killer dopo aver sciolto il team.

Nathan Stewart-Jarrett è stato scelto per il ruolo di Joe sin dall'annuncio ufficiale della serie Star.



Il creatore di Culprits, J Blakeson, ha scritto e diretto il thriller I Care a Lot con protagonista Rosamund Pike, e ora si è gettato a capofitto in questo nuovo progetto.

A Culprits lavora come produttore esecutivo Stephen Garrett, e lo show è prodotto da Character 7 dello stesso Garrett, insieme a Johanna Devereaux di Disney+.



L'attrice britannica Gemma Arterton è nota per i suoi numerosi personaggi al cinema e in televisione che l'hanno fatta conoscere ad addetti e lavori e fan, in film come Quantum of Solace - di cui si è dichiarata pentita del ruolo di Bong Girl - della saga di 007, I Love Radio Rock, Scontro tra titani e Tamara Drewe.



Nel 2014 ha recitato in Gemma Bovary mentre nel 2021 Gemma Arterton è entrata nel cast di King's Man, per la regia di Matthew Vaughn.