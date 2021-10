Curb Your Enthusiasm 11, Larry David nel trailer della nuova stagione

Sarà disponibile negli USA dal prossimo 24 ottobre l'ultima stagione dell'acclamata serie HBO, Curb Your Enthusiasm, con protagonista assoluto Larry David. In queste ore è stato pubblicato il trailer dello show giunto all'undicesima stagione. Ricordiamo che in Italia la serie orma è inedita da diverse stagioni.

I nuovi episodi riporteranno all'interno dello show volti noti come JB Smoove, Cheryl Hines, Patton Oswalt, Jeff Garlin, Jon Hamm, Seth Rogen, Richard Lewis, Vince Vaughn e Richard Kind.

Al momento il network non ha lasciato trapelare nulla sulla trama della nuova stagione ma una delle co-star, JB Smoove, ha svelato che potrebbe includere anche la pandemia. Larry David è tra i creatori di Seinfeld, da poco approdata su Netflix.



"Non posso dirvi tutto, ragazzi, ma quello che posso dire è che Larry è davvero bravo a far aderire il suo umorismo al mondo ed è quello che ha sempre fatto da quando Curb è su HBO; è un maestro in questo" ha dichiarato Smoove, facendo capire che la serie potrebbe davvero occuparsi di tematiche molto attuali in questi nuovi episodi.

Larry David aveva commentato in questo modo il rinnovo di Curb Your Enthusiasm:"Credetemi, sono sconvolto quanto voi. Un giorno sperò che HBO rinsavisca e mi conceda quella cancellazione che merito così tanto".



Ricordiamo che la serie si distingue per essere girata senza una sceneggiatura vera e propria, lasciando gli attori liberi di poter improvvisare sul set.

Negli ultimi dieci anni sono state prodotte soltanto quattro stagioni; l'ottava stagione di Curb Your Enthusiasm è uscita nel 2011, ormai un decennio fa.