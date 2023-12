Curb Your Enthusiasm finirà con la 12esima stagione! L'annuncio di HBO

È ufficiale: Curb Your Enthusiasm finirà con l'uscita della dodicesima stagione: l'uscita è prevista per il 4 febbraio su HBO Max. La stagione prevede 10 episodi, con il gran finale previsto per il 7 aprile. Larry David ha dato ufficialmente l'addio al suo personaggio con un comunicato.

"Adesso che Curb giunge alla fine, avrò l'opportunità di liberarmi di questo personaggio "Larry David" e diventare la persona che Dio voleva io diventassi - l'essere umano gentile, premuroso, rispettoso e altruista che sono stato prima che fossi deragliato dall'interpretare questo personaggio malvagio. Quindi "Larry David", ti dico addio. Non ci mancherà la tua misantropia. E per quelli che vorrebbero mettersi in contatto con me, mi trovate da Medici Senza Frontiere" è l'ironico comunicato dell'attore.

Curb Your Enthusiasm è uno show che esce solo periodicamente: a partire dalla fine degli anni 2000, la serie ha iniziato ad uscire un anno sì e uno no, fino ad arrivare a una pausa durata dal 2011 al 2017. In seguito è ritornata nel 2021 e nel 2022 (per chi se la fosse persa, qui il trailer dell'undicesima stagione), per un totale di 12 stagioni in 24 anni. È ormai noto che HBO avesse dato carta bianca a David per quanto riguarda le tempistiche: quando l'attore si sentiva pronto, poteva fare una stagione. "Ogni stagione è l'ultima stagione" ha dichiarato una volta il produttore esecutivo Jeff Schaffer. "Quando ci sarà l'ultimo episodio, non ci sarà mai più un altro episodio di Curb. Ci vuole tempo perchè esca nel mondo".

Ma questa volta pare si sia davvero giunti al capitolo conclusivo: "È così difficile dire addio a una serie così iconica, dirompente, magnificamente divertente come Curb Your Enthusiasm, che ha lasciato il segno nella televisione e nel genere comico" ha aggiunto il CEO di HBO Casey Bloys. "Lavorare con Larry David e Jeff Schaffer e con i geni comici che sono i nostri produttori, la troupe e il cast è stato un piacere che custodirò per sempre".

