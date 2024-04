Curb Your Enthusiasm, spiegazione del finale della serie con Larry David

La stagione conclusiva di Curb Your Enthusiasm, la dodicesima, ha regalato agli spettatori statunitensi un finale sorprendente, che la ricollega direttamente ad una delle sit-com più influenti di sempre. Attenzione, da questo momento seguiranno spoiler.

Stiamo parlando di Seinfeld, creata da Jerry Senfield e dallo stesso Larry David e andata in onda tra il 1989 e il 1998. Sorprendentemente, l'episodio finale di Curb Your Enthusiasm si riallaccia proprio all'ultima, divisiva, puntata dell'altro famosissimo show.

Larry, precedentemente accusato di aver infranto la legge elettorale della Georgia, si trova in un'aula di tribunale ad Atlanta. Nel corso dell'episodio, intitolato "No Lessons Learned", incontriamo numerosissimi volti noti: da Greg Kinnear (che interpreta il pubblico ministero), ad Allison Janney e Ted Danson, fino a - naturalmente - Jerry Senfield. Larry viene dichiarato colpevole e condannato ad un anno di prigione, proprio come accadde a suo tempo ai protagonisti di Seinfeld. Una volta dietro le sbarre, il protagonista viene raggiunto proprio da Jerry Seinfeld, che lo libera dopo avergli rivelato che è stato vittima di un errore giudiziario.

È a questo punto che Jerry fa un accenno proprio alla sit-com di cui fu lui stesso protagonista e in particolare alle critiche sollevate dal finale: "Non vorrai finire così. Nessuno vuole vedere una cosa del genere, dammi retta". Mentre i due si avviano fuori dalla prigione, Larry dice all'amico: "Oh mio Dio! È proprio come avremmo dovuto concludere Seinfeld!", "Hai ragione, come abbiamo fatto a non pensarci?", ribatte infine il compare. La serie si conclude, poi, con l'intero cast a bordo di un aereo, finalmente diretti verso casa. Per restare in tema, vi lasciamo al nostro speciale su Seinfeld e vi ricordiamo che la sit-com è disponibile su Netflix nella sua interezza.

