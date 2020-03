Ecco la curiosa custodia per cellulari ispirata a Michonne e Judith di The Walking Dead

I fan di The Walking Dead da oggi possono acquistare una custodia per smartphone che replica il disegno di Michonne e Judith Grimes trovata incisa su un telefono cellulare nell'ultimo episodio della serie con protagonista Danai Gurira.

Nella puntata, intitolata "What We Become", Michonne scopre una serie di oggetti lasciati da Rick Grimes (Andrew Lincoln), e fra questi c'è l'immagine della famiglia di Rick graffiata su un cellulare sotto la parola "rick". Sotto il nome di Rick, inoltre, anche delle lettere giapponesi che recitavano un messaggio di speranza: "Credi ancora un po'".

La custodia del telefono è disponibile per l'acquisto dal negozio ufficiale di The Walking Dead per $34,95 in una varietà di modelli diversi, che vanno dall'iPhone 11 Pro al Galaxy S10+.

Il produttore esecutivo e Chief Content Officer Scott Gimple ha parlato del misterioso disegno durante una puntata del podcast Talking Dead. "Tutto quello che posso dire è che, ovviamente, questi oggetti rappresentano degli indizi, indizi che ci dicono che qualcosa sta succedendo lì intorno e che forse c'è un'intera storia che si sta svolgendo da qualche parte. E Michonne potrebbe decidere di muoversi verso di essa."

Il riferimento è ovviamente alla trilogia cinematografica di Rick Grimes attualmente in sviluppo, che potrebbe includere anche la presenza di Michonne.