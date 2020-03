Un curioso mini-crossover con Supernatural in un episodio di Legends of Tomorrow

In uno dei prossimi episodi di Legends of Tomorrow pare proprio che ci sarà una guest star d'eccezione direttamente da un'altra serie tv targata The CW: Supernatural.

Ebbene sì, è proprio lei, Baby!

La Chevy Impala del '67 guidata dai Fratelli Winchester in Supernatural apparirà nell'episodio del 24 marzo di Legends of Tomorrow.

Come possiamo vedere dalle foto che trovate anche nella nostra gallery, si tratta proprio dell'auto del telefilm che si concluderà quest'anno dopo 15 stagioni.

La sinossi dell'episodio intitolato Zari, Not Zari, che sarà l'ottavo della quinta stagione, recita: "Sara (Caity Lotz), Constantine (Matt Ryan) e Charlie (Maisie Richardson-Sellers) si ritrovano nel British Columbia alla ricerca di un altro pezzo del Loom, ma si trovano davanti un problema che non avrebbero potuto prevedere. Zari (Tala Ashe) sta avendo dei problemi nel sentirsi se stessa, così intraprende un viaggio meditativo come suggeritole da Behrad (Shayan Sobhian). Ava (Jes Macallan) si offre volontaria per provare ad aiutare Rory (Domici Purcell) con un problema personale".

Il set di Supernatural, come quello di quasi tutti gli show The CW (inclusa la maggior parte di quelli dell'Arrowverse) si trova a Vancouver, e quindi il mini-crossover non è poi così difficile da organizzare a livello logistico. Ma come spiega anche TV Line, pare che siano state le Leggende ad andare sul set di Supernatural, e non il contrario.

Certo sarebbe stato bello se altri personaggi dell'Arrowverse avessero potuto incontrare i Winchester e compagnia bella prima della conclusione di Supernatural. Ad ogni modo, noi non vediamo l'ora di vedere come i due mondi entreranno in contatto... E voi? Fateci sapere nei commenti.