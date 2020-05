Curon, finalmente annunciata la data di uscita della serie italiana Netflix

Le riprese di Curon sono state portate a termine senza problemi, ed è giunto il momento di gustarci questa nuova serie mistery dal sapore tutto italiano.

Prodotta da Indiana Production, Curon viene presentata come un "supernatural drama" incentrato sulla storia di Anna e dei suoi gemelli, di ritorno alla piccola cittadina natale. Quando Anna scompare, Mauro e Daria dovranno intraprendere una ricerca che li porterà a confrontarsi con i misteri nascosti dietro all'apparente tranquillità di Curon.

La particolarità dell'ambientazione sta proprio nel campanile sommerso, fonte di leggende e misteri, un elemento realmente esistente nel comune di Curon Venosta, in provincia di Bolzano. L'antico paese era stato inondato a causa di un lago creato artificialmente negli anni '50, per la produzione di energia elettrica. Ancora oggi il campanile emerge dall'acqua e gli autori non si sono lasciati sfuggire l'occasione di ambientare la serie in un luogo così suggestivo.

Curon uscirà su Netflix il 10 giugno 2020 e nel cast troviamo Valeria Bilello (Anna), Margherita Morchio (Daria), Federico Russo (Mauro) e Alessandro Tedeschi (Albert). Ultimamente sono molte le serie poliziesche italiane che hanno conquistato il pubblico, ma forse il genere mistery non è ancora stato sfruttato a dovere.

Non è l'unica serie italiana che si propone di arricchire il catalogo Netflix: vi consigliamo, ad esempio, di dare un'occhiata alla quarta stagione di Skam Italia.