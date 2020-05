Curon, incubi e misteri nel trailer della nuova serie italiana Netflix

Nella giornata di venerdì Netflix ha pubblicato il trailer ufficiale di Curon, nuova serie di produzione italiana, definita un supernatural drama, la cui uscita è prevista per il 10 giugno. Nella clip, della durata di circa due minuti, lo spettatore viene avvolto fin dalle prime immagini in un'atmosfera misteriosa e cupa.

Si tratta infatti di una serie in cui gli eventi sono in bilico tra realtà e leggenda, le cose non sono come appaiono e la realtà nasconde sotto la superficie inquietanti segreti.

La sinossi di Curon recita: "Diciassette anni dopo i tragici eventi che l'hanno costretta a partire, Anna ritorna con i due figli gemelli a Curon, un paesino in provincia di Bolzano. Poco dopo la donna sparisce. I due fratelli durante le ricerche scoprono che sotto la superficie del lago artificiale di Resia, che ha sommerso completamente la cittadina lasciando fuori solamente il campanile della vecchia chiesa, si nascondono segreti e leggende."

Le riprese di Curon sono partite lo scorso novembre, e la produzione non ha risentito più di tanto dello stop imposto dalla pandemia di coronavirus. La serie, composta da sette episodi, è scritta da Ezio Abbate insieme a Ivano Fachin, Giovanni Galassi e Tommaso Matano, e diretta da Fabio Mollo e Lyda Patitucci.

Fanno parte del cast di Curon Valeria Bilello (Anna), Luca Lionello (Thomas), Federico Russo (Mauro), Margherita Morchio (Daria), Anna Ferzetti (Klara), Alessandro Tedeschi (Albert), Juju Di Domenico (Miki), Giulio Brizzi (Giulio), Max Malatesta (Ober) e Luca Castellano (Lukas).