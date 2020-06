Curon e il Lago di Resia, quale è la storia del campanile sommerso?

Come avete potuto vedere nel trailer di Curon, la serie TV prodotta da Netflix è stata girata a Curon Venosta, paesino dell'Alto Adige famoso per il suo campanile sommerso. Scopriamo la storia del famoso Lago di Resia.

I due protagonisti della serie, Mauro e Daria, si ritroveranno a dover indagare sui misteriosi avvenimenti della cittadina, in particolare dopo la scomparsa della madre. A fare da sfondo a queste vicende troviamo il Lago di Resia e il campanile della chiesa romanica di Santa Caterina d'Alessandria, a cui è legata una particolare leggenda. Sembra infatti che a causa della costruzione di una diga elettrica, il vecchio paese di Curon Venosta sia stato allagato, costringendo gli abitanti del luogo ad abbandonare per sempre il loro luogo di nascita e le loro case, per ricostruire la loro vita qualche chilometro più avanti, valle in cui è ancora presente la cittadina.

La chiesa invece è stata costruita nel 1357, ed è stato l'unico edificio lasciato intatto dall'esplosione che ha distrutto il paese, necessaria per costruire la diga. Secondo vari racconti del luogo, sembra che nelle notti d'inverso si possano sentire suonare le campane dell'edificio, nonostante siano state rimosse dal campanile nel 1957. Per chiudere la notizia vi lasciamo con la nostra recensione di Curon, serie horror prodotta da Netflix Italia.