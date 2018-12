Curran Walters anticipa l'arrivo del Joker nella seconda stagione di Titans?

Postando una foto del Joker di Heath Ledger via Insatagram, l'interprete di Jason Todd / Robin in Titans, Curren Walters, potrebbe aver in qualche modo anticipato l'arrivo del Clown Criminale nella seconda stagione della serie originale targata DC Universe, la cui prima stagione sbarcherà a breve su Netflix.

Walters si è più volte detto interessato a vedere trasposto nella serie l'arco narrativo tra Todd e il Joker, spiegando a Comicbook.com: "Mi piacerebbe regalare al pubblico la trama completa di Jason Todd".



Anche se il primo arco narrativo era originariamente composto da 12 episodi, gli autori alla fine hanno deciso di pubblicarne uno in meno. Parlando con TV Line, lo showrunner Greg Walker ha voluto chiarire i motivi di questa scelta: "Stiamo tenendo alcune parti del dodicesimo episodio [per la premiere]. Pensavamo che la fine dell'undicesimo fosse un bel cliffhanger, e volevamo anche ampliare il primo episodio della seconda stagione. Abbiamo avuto una grande idea, e i nostri amici della DC ci hanno dato il via libera."

Titans segue le vicende di uno dei team dei fumetti più famosi di sempre. Racconta infatti la storia di un gruppo di giovani supereroi reclutati da ogni angolo dell'universo DC. Nella serie live-action, Dick Grayson emerge dall'ombra per diventare il leader di una banda di giovani nuovi eroi come Starfire e Raven.

Il cast dello show include, tra gli altri, Brenton Thwaites, Anna Diop, Teagan Croft, Lindsey Gort, Alan Ritchson, Minka Kelly, Ryan Potter, Dwain Murphy, Jake Michaels, e April Bowlby.

La serie DC debutterà su Netflix l'11 gennaio.