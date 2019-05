Curran Walters anticipa il suo ritorno come Jason Todd in un video dal set di Titans 2

Dopo le nuove foto dal set di Titans 2, attesissimo nuovo arco narrativo della prima serie originale live-action targata DC Universe, ecco che oggi è l'attore Curran Walters a condivider via social un nuovo video del set della serie, anticipando ai numerosi fan il suo ritorno nei panni di Jason Todd, il secondo Robin.

Nella sua breve vita fumettistica, Jason Todd non è mai apparso in un live-action della DC, mentre nei fumetti è comparso quasi esclusivamente al fianco di Batman, sicuramente mai con i Teen Titans, di cui il leader è invece il primo Robin, Dick Grayson, poi divenuto Nightwing. A sorpresa, però, la DC Universe ha deciso di introdurre il personaggio in Titans, per la gioia dei fan, anche perché interpretato molto bene da Walters, sia nello spirito che nello stile di combattimento, e fortunatamente avremo modo di vederlo anche nella seconda stagione.



Vediamo proprio l'interprete postare un video dove si riprende in costume, senza però mai mostrare la faccia o la parte superiore del busto, dunque dalla vita in giù. È in costume di scena, dunque si sta girando (ed è anche buio), mentre davanti a lui nella seconda parte del filmato vediamo quella che dovrebbe essere la sua controfigura.



Titans 2 vede nel cast anche Brenton Thwaites, Anna Diop, Iain Glenn nel ruolo di Bruce Wayne ed Esai Morales in quello di Deathstroke. L'uscita è prevista entro la fine del 2019, probabilmente in autunno.